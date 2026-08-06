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«Противозачаточные — это убийцы»: резкое заявление Ольги Дроздовой спровоцировало споры в Сети

«Противозачаточные — это убийцы»: резкое заявление Ольги Дроздовой спровоцировало споры в Сети

Выступление 61-летней актрисы Ольги Дроздовой в проекте «12 вопросов» спровоцировало споры в Сети. Супруга Дмитрия Певцова резко высказалась против гормональных контрацептивов, назвав их разрушительными для женского организма и психики.

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