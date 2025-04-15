Минобороны РФ: группировка «Запад» за сутки уничтожила 11 минометных расчетов ВСУ

Также были ликвидированы 36 пунктов управления БПЛА Группировка войск «Запад» российской армии за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции уничтожила 11 минометных расчетов, 36 пунктов управления дронами, а также три станции спутниковой связи Starlink ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.