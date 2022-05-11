Мировое обозрение

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Опрос NUR.KZ: как часто вы берете кредиты в банках?

Опрос NUR.KZ: как часто вы берете кредиты в банках?

Кредиты для казахстанцев – явление далеко не новое и весьма часто используемое. Наверное, не будет ошибкой сказать, что многие совершеннолетние и дееспособные жители нашей страны хоть раз в жизни брали заем в банке, передает корреспондент NUR.

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