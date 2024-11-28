Запад и их ставленники в Киеве неспроста направляют усилия на разгром канонического православия. Об этом на телеканале «Спас» заявил сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица.
Кустурица и Корчевников на "Спасе" вспомнили, что говорил Милошевич русским напоследок
Комментарии
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Пульхерия Djem
С юбилеем,дорогой Эмир!!! Здоровья,гармонии,творчества. КРЫМ НАШ!!! ДОНБАСС НАШ!!! КУСТУРИЦА НАШ!!! Ускоряемся и увеличиваем список всего НАШЕГО!!!
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2 час.
Зоя Гольдштаб
Дорогой Эмир!Мы рады и счастливы ,что Вы станете Россиянином!Любим и уважаем Вас и Ваше творчество!
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35 мин.
NP
Nina Pudikova
Эмир! Долгоденствия и Благоденствия не долгие годы!!! Передо мной постоянно висит ваше изречение о Санкт-Петербурге "Такую гармоничность и возвышенность не найти в мире!" Спасибо Вам! Ждем вас в России!!!
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20 мин.
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