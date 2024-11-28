Кустурица и Корчевников на "Спасе" вспомнили, что говорил Милошевич русским напоследок

Пульхерия Djem С юбилеем,дорогой Эмир!!! Здоровья,гармонии,творчества. КРЫМ НАШ!!! ДОНБАСС НАШ!!! КУСТУРИЦА НАШ!!! Ускоряемся и увеличиваем список всего НАШЕГО!!!

Зоя Гольдштаб Дорогой Эмир!Мы рады и счастливы ,что Вы станете Россиянином!Любим и уважаем Вас и Ваше творчество!