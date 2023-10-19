Россия продлила прием заявок из Армении на поступление в вузы

РФ продлила до 1 декабря прием заявок из Армении на бесплатное обучение в российских вузах. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества в Ереване, передает .
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