Первый Сегодня 05:00 Телеканал “Доброе утро” О передаче Встречайте утро вместе с известными артистами, спортсменами и учеными, узнавайте самые важные и интересные новости, учитесь готовить вкусную еду и набирайтесь опыта в самых неожиданных областях! Ведущие Светлана Зейналова, Екатерина Стриженова, Арина Шарапова, Юлия Зимина, Тимур Соловьёв, Роман Будников, Анастасия Трегубова, Сергей Бабаев, Ольга Ушакова, Анастасия Орлова, Ирина Муромцева, Павел Занозин, Полина Цветкова, Евгений Покровский, Екатерина Мцитуридзе, Дмитрий Талабуев Страна и год […] Сообщение Телеканал “Доброе утро” 2 августа 2023 появились сначала на Fitnessbaza.