Дети танцуют под Андерсена: Мигель и Ксения Михеева поставили иммерсивный спектакль

Хореографы Мигель и Ксения Михеева поставили детский танцевальный спектакль «Девочка со спичками». «Сноб» поговорил с Ксенией о том как объединить печальный текст Андерсена, музыку Родиона Щедрина, детскую хореографию и вовлечь в постановку зрителей.
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