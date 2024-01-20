Дети танцуют под Андерсена: Мигель и Ксения Михеева поставили иммерсивный спектакль

Хореографы Мигель и Ксения Михеева поставили детский танцевальный спектакль «Девочка со спичками». «Сноб» поговорил с Ксенией о том как объединить печальный текст Андерсена, музыку Родиона Щедрина, детскую хореографию и вовлечь в постановку зрителей.