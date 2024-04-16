Кубань! На трассе от Горячего ключа до Джубги вводится ограничение

Ограничения будут распространяться на период с 08:00 до 21:00 по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни, в то время как в будние дни и ночное время дорога будет открыта для всех участников движения.
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