Россия- Великая империя будущего, третий Рим, в которой свобода, справедливость, солидарность, законность, ответственность, единство, семья и  Я, будут главными ценностями

Александр Дугин-Русская Идея является вселенской и отступать некуда Русская Идея – есть идея всего человечества, но того человечества, которое восстает против власти дьявола, то есть против власти современного Запада и его сатанинской цивилизации.
Александр Дугин-Русская Идея является вселенской и отступать некуда Русская Идея – есть идея всего человечества, но того человечества, которое восстает против власти дьявола, то есть против власти современного Запада и его сатанинской цивилизации.
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