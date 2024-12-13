Безработица на Дальнем Востоке: Забайкалье в числе лидеров

Александр Смеричинский

а предприниматели и даже муниципальные предприятия жалуются что работников негде взять, не хотят люди работать. Некоторые индивидуумы после первого аванса уходят в длительный запой, потом возвращаются с виноватой улыбкой типа простите но нафига такой работник нужен.