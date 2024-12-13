Забайкалье вошло в число самых проблемных регионов по безработице. Об этом говорится в исследовании Восточного центра государственного планирования.
Безработица на Дальнем Востоке: Забайкалье в числе лидеров
Комментарии
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Александр Смеричинский
а предприниматели и даже муниципальные предприятия жалуются что работников негде взять, не хотят люди работать. Некоторые индивидуумы после первого аванса уходят в длительный запой, потом возвращаются с виноватой улыбкой типа простите но нафига такой работник нужен.
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15 час.
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