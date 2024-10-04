Почему Израиль хочет войны. Не из-за Газы. Вынашивают это уже 2000 лет

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Комментарии
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Андрей Якобюк
и да, не все евреи твари
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14 час.
А
Алексей
Не все, согласен, но они себе не принадлежат и если иудею прикажут он уничтожит кого угодно, и совершит любую подлость. Не верь ни иудею, ни Китайцу.
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11 час.
Семен Демин
Автор абсолютно прав!  2000 лет назад евреи распяли Бога. Для атеистов это все сказки, но так было. И пока мы этого не поймем, то не разберемся в глубинных причинах событий. Мы этого не поняли. Поэтому в России правят олигархи-евреи, их много во власти, в культуре, в образовании на руководящих постах, где русских практически нет. А, ведь, Россия вроде страна русских, русские вроде титульной нация. Но это только &quot;вроде&quot;.
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6 час.

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