На Камчатке создадут два горнодобывающих предприятия

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Два горнодобывающих предприятия создадут в Карагинском районе Камчатского края, общий объем инвестиций в проекты составит 54,7 млрд рублей.
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