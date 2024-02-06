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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Да здравствует наш Суд!", - решение которое удовлетворило не всех, но это уже проблемы "индейцев"

"Да здравствует наш Суд!", - решение которое удовлетворило не всех, но это уже проблемы "индейцев"

Украинцев нисколько ни для чего не нужно (с)   Как  вы   знаете,   на днях  произошло  вполне  прецедентное  событие:    некая    пани    Буянова,   украинка,    понаехавшая  в  Москву  из  Львова    и    работающая  врачихой (при  этом  возраст  у  неё уже  пенсионный)      поглумилась  над  ребёнком,   чей   отец  погиб  в  СВО.

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Комментарии
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Геннадий
❗&quot;...зависит жизнь, мировоззрение и здоровье наших граждан...&quot;  - ДА, Наших, именно Наших детей, Нашего Будущего❗
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...а Что ожидать от Сатанистов?!
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А был ли мальчик? Яжематери не редкость
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