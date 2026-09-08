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Депутат Новиков предложил обязать крупные компании готовить местные кадры в Якутии

Депутат Новиков предложил обязать крупные компании готовить местные кадры в Якутии

Крупные компании, которые осуществляют инвестпроекты в Якутии, должны готовить местные кадры. С такой инициативой выступил член Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Дмитрий Новиков (ЛДПР), слова которого приводятся в Телеграм-канале фракции.

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