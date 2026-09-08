Депутат Новиков предложил обязать крупные компании готовить местные кадры в Якутии

Крупные компании, которые осуществляют инвестпроекты в Якутии, должны готовить местные кадры. С такой инициативой выступил член Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Дмитрий Новиков (ЛДПР), слова которого приводятся в Телеграм-канале фракции.