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Опытный Лавров загадал Норвегии логическую задачку

Опытный Лавров загадал Норвегии логическую задачку

Опытный министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с назначенным менее двух недель назад коллегой из Норвегии Анникен Витфельдт.

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