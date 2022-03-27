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Поль Погба: «МЮ» ничего не выиграл ни в этом году, ни в прошлые. Я хочу брать титулы, играть ради чего-то»

Поль Погба высказался о сложностях в «Манчестер Юнайтед» и будущем. «По правде говоря, были трудные времена, особенно во время игры за «Юнайтед».

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