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Потеря руководства ЧВК Вагнер - кому выгодно?

Потеря руководства ЧВК Вагнер - кому выгодно?

23 августа в авиакатастрофе погибли Пригожин, Уткин и Чекалов — три человека, которые вели совместное управление ЧВК.

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Комментарии
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Дмитрий Ковера
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15 час.
Евгений Рудаков
Запад нашел способ вызвать смуту россиян против Путина. Вагнеровцы - это же россияне. Очень вероятно и укрофашистов привлекли, те завсегда готовы. Только хрен вам, пиндосовские жополизы. Евг. Р-Р.
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10 час.
S
Sobering
Многим, кому сам институт ЧВК в России как кость в горле. И это не только Западу, но и власовцам в МО и в генералитете России. Но заказ конечно не из МО.
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8 час.

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