Потеря руководства ЧВК Вагнер - кому выгодно?

Запад нашел способ вызвать смуту россиян против Путина. Вагнеровцы - это же россияне. Очень вероятно и укрофашистов привлекли, те завсегда готовы. Только хрен вам, пиндосовские жополизы. Евг. Р-Р.

S

Sobering

Многим, кому сам институт ЧВК в России как кость в горле. И это не только Западу, но и власовцам в МО и в генералитете России. Но заказ конечно не из МО.