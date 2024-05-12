Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Организатор перевозок задержан после падения автобуса в реку в Петербурге. В чем его подозревают?

Организатор перевозок задержан после падения автобуса в реку в Петербурге. В чем его подозревают?

Задержан начальник ООО «Такси» по делу о падении автобуса в реку в Петербурге В Санкт-Петербурге по делу о гибели пассажиров утонувшего в реке Мойке автобуса задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовывавшей перевозку людей.

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Комментарии
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Б
Боцман
Выбрался первым? Пахнет диверсией. Вот вам и бизнес , без права проверки, как помрёшь тогда и проверим. Что это за политика?
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13 час.
ТБ
Татьяна Бут
Отказали тормоза? А двери почему не открыл когда понял что летит в Мойку?
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12 час.

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