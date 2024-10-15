Штормовой ветер и проливные дожди ждут жителей Ростовской области на этой неделе

Жители Ростовской области готовятся к непогоде, которая начнет проявляться уже сегодня. Специалисты Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают о сильном штормовом ветре, который может достигать порывов 20 метров в секунду, что соответствует скорости 72 километра в час.