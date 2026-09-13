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FiNE NEWS

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Милен Фармер представила клип с ограблением библиотеки накануне 65-летия

Премьера клипа «Des lols et des quoi» французской певицы Милен Фармер прошла 11 сентября 2026 года, за день до её 65-летия.

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