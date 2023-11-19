Стратегия Путина в противостоянии с Западом: взгляд из США Елена ВайленкоАмериканская деловая газета The Wall Street Journal высоко оценила стратегию президента России Владимира Путина в противостоянии с Западом, утверждая, что она сработала.
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