Спички - не игрушка

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    Ну, блин, такие все  умные в соцсетях. Что ж в правительство не идете страной-то править? Сразу бы благоденствие наст...Головокружительна...
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    Не дождетесь, ципсошники несчастные.Головокружительна...

У агрохолдинга в Ростове изымут 50 предприятий в пользу Государства, связи не помогли

У агрохолдинга в Ростове изымут 50 предприятий в пользу Государства, связи не помогли

ДРЕВНИЙ  КАВКАЗ Двух или трёх предприятий во владении некоторым бывает не достаточно и это связано с непреодолимым стремлением обогащаться, особенно когда есть возможность использовать административный ресурс.

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