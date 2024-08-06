Google признали монополистом из-за заключенных соглашений с Apple и Samsung

На сайте ТАСС проинформировали, что федеральный суд округа Колумбия обнаружил противоправные действия со стороны компании Google, которая заключила соглашения с Apple и Samsung, в связи с чем, была признана монополистом.
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