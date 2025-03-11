Останина заявила о внесении в Госдуму законопроекта о запрете эзотерических услуг

В Госдуму вносят законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения, сообщила в своем Telegram-канале председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.