Останина заявила о внесении в Госдуму законопроекта о запрете эзотерических услуг

В Госдуму вносят законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения, сообщила в своем Telegram-канале председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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