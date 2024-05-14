Впечатляющие работы чемпиона мира по карвингу Даниэля Баррези (23 фото)

Еда, помимо пропитания, способна завораживать, восхищать и вдохновлять. В руках таких художников, как Даниэль Баррези (Daniele Barresi), она выходит за рамки своей обычной кулинарной функции, становясь средством для сложного мастерства и творческого самовыражения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии