Михалков о роли в «Жмурках» Балабанова: «Предложил сыграть идиота»

Режиссёр также признался, что всегда хотел с ним дружить. Российский режиссёр и сценарист Никита Михалков рассказал о создании фильма «Жмурки» в день, когда его создателю Алексею Балабанова могло исполниться 65 лет.
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