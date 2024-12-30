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«Это не план, а диагноз»: почему от Зеленского шарахаются бывшие союзники

«Это не план, а диагноз»: почему от Зеленского шарахаются бывшие союзники

Источник фото: интернет 69 тыс прочтений Оглавление «Очень большой секрет» «Жизнь жестока» Наш министр иностранных дел Сергей Владимирович Лавров давно показал, что он мастер коротких, но выразительных и исчерпывающих формулировок.

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