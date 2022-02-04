Аргументы недели

97 569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Андреевич
    желаю дончанам не промазать по этой скотинеThe Sun опубликов...
  • СЭМЭН Иваницкий
    всё уже вклЮчено... до нас)))Представитель ОБС...
  • Владимир Масловский
    Бред, за каким чертом уничтожать в первую очередь офис Зеленского? Кому нужна эта марионетка? России проще накрыть ра...Экс-комбриг ДНР Х...

Avia.pro: американские наемники в Донбассе показали на видео удары по позициям ДНР

Avia.pro: американские наемники в Донбассе показали на видео удары по позициям ДНР

Действующие на территории Донбасса наемники из Соединенных Штатов продемонстрировали на видео удары по позициям самопровозглашенной ДНР.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх