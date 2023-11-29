Иркутский хлебозавод заключил первый экспортный контракт с Китаем

Иркутский хлебозавод объявил о начале промышленных поставок своей продукции в Китай. Завод заключил самый крупный контракт в своей истории, стоимостью 2 миллиарда рублей, на поставку высококачественных хлебобулочных и кондитерских изделий в Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба предприятия.