Жюль Кунде прокомментировал заявление Ламина Ямаля перед полуфиналом сборных Франции и Испании

Защитник сборной Франции Жюль Кунде высказался по поводу слов Ламина Ямаля, который перед полуфинальным матчем чемпионата мира выразил мнение, что французской сборной следует опасаться соперничества с Испанией.
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