Еще 19 июля Минобороны России сделало официальное предупреждение, что с 20 июля все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых идут суда, – вовлеченными в конфликт на стороне Украины.
Почему «Черные дыры» не блокируют морской коридор?
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ВК
Вад Кук
Ну как можно обижать укропов и что скажет Запад нужно жёстче эти уроды понимают только силу
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1 час.
valerya комар
Складывается впечатление, что кто-то планомерно уничтожает российский флот. Подумайте только: почти ежемесячно уходят под воду наши новейшие корабли, катера, новейшие и современные разработки. Но ... Вот кому это надо? Почему не исполняется указ от 19 июля? Почему дают укропам беспрепятственно проводить все суда, между прочим. и с вооружением наверняка? И тут не могут найти предателя? Все находят и находят, а там, где они особенно опасны, не находят. Где Пригожин? Где Сталин? Где Ушаков? Где Потемкин? Где знаменитый русский ЧФ??? И главное- ни у кого не болит голова, не тревожится сердце....
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21 мин.
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