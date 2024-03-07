Почему «Черные дыры» не блокируют морской коридор?

valerya комар

Складывается впечатление, что кто-то планомерно уничтожает российский флот. Подумайте только: почти ежемесячно уходят под воду наши новейшие корабли, катера, новейшие и современные разработки. Но ... Вот кому это надо? Почему не исполняется указ от 19 июля? Почему дают укропам беспрепятственно проводить все суда, между прочим. и с вооружением наверняка? И тут не могут найти предателя? Все находят и находят, а там, где они особенно опасны, не находят. Где Пригожин? Где Сталин? Где Ушаков? Где Потемкин? Где знаменитый русский ЧФ??? И главное- ни у кого не болит голова, не тревожится сердце....