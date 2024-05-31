Собянин рассказал, как портал «Малый бизнес Москвы» помогает предпринимателям

Представители бизнеса проявляются стабильно высокий интерес к возможностям портала За последние пять лет количество зарегистрированных пользователей на портале поддержки малого бизнеса Москвы превысило отметку в 200 тысяч человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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