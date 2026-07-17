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Царьград

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СФР досрочно назначил пенсии 3 тыс. металлургов Урала

СФР досрочно назначил пенсии 3 тыс. металлургов Урала

Отделение Социального фонда России по Свердловской области в преддверии профессионального праздника металлургов досрочно назначило страховые пенсии по старости более чем трём тысячам работников «горячих» цехов и иных участков, связанных с вредными и тяжёлыми условиями труда.

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