Кое-что за мировой кризис.

26 ноября 2022 – Марк Ааронович, кто сделал вам такой грустный вид? Хаим таки вернул долг, но он оказался супружеским? Ха-ха-ха! – Вот вы всё шутите, Ицхак Моисеевич, а мне не до веселья! Помните я говорил вам за мировой кризис? – Помню, Марк Ааронович! Таки он уже пришёл? Можно, наконец, достать запасённое на чёрный день и устроить себе маленький праздник? А почему до сих пор светит солнце и не закрыты магазины? Кризис! Я представлял себе его немного иначе, если честно! – Можете забыть про кризис, Ицхак Моисеевич, вместо него грядёт Армагедец! – Ви хотели сказать Армагеддон, Марк Ааронович? – Нет, именно так, как вы услышали, потому что просто Армагеддон – это детский утренник в сравнении с тем, что нам грядёт! Понимаете, Ицхак Моисеевич, теперь нельзя будет делать деньги из воздуха! Никому станут не нужны адвокаты, юристы, стоматологи и лицедеи! Даже учёным будут подавать меньше, чем нищим у синагоги! Мир услуг медленно, но верно погружается в пучину, оставляя на плаву лишь тех, кто может что-то делать руками! – Марк Ааронович, это плохая шутка! Случись подобное, мы бы уже вымерли, как те мамонты, но у нас всё в порядке и мы практически здоровы в пределах страховки! – Ви слышали о банкротстве биржи криптовалют? Понимаю, это не шекель, но мы с вами знаем, что биржа – всего лишь лицо айсберга! А когда лицо исчезает, глыба переворачивается и на свет божий появляется.