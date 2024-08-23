Новейший Haval F7 — всего 2,3 млн рублей. Продажи новинки стартуют в Белоруссии, там кроссовер сильно дешевле, чем в России

Сегодня в России стартовали продажи новейшего Haval F7, и сегодня же стали известны цены на этот кроссовер в соседней Белоруссии: там машина гораздо дешевле, при этом никакой разницы в комплектациях или технических характеристиках нет.
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