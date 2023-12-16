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«Оренбург» подтвердил срыв трансфера Веры в «Локо»: «Из‑за финансовых операций. Лукас летит на сборы с нами»

«Оренбург» подтвердил срыв трансфера Веры в «Локо»: «Из‑за финансовых операций. Лукас летит на сборы с нами»

Сообщалось, что клубы не договорились по графику платежей. «Трансфер Веры в «Локомотив» сорвался, это случилось из‑за финансовых операций.

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