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Оригинальные поступки нового президента США, привлекшие внимание СМИ

Оригинальные поступки нового президента США, привлекшие внимание СМИ

В ходе насыщенного событиями дня инаугурации президента США Дональда Трампа пресса следила не только за его выступлениями, подписанием документов и церемониями, но и фиксировала неординарные поступки экстравагантного политика.

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