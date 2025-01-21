Оригинальные поступки нового президента США, привлекшие внимание СМИ

В ходе насыщенного событиями дня инаугурации президента США Дональда Трампа пресса следила не только за его выступлениями, подписанием документов и церемониями, но и фиксировала неординарные поступки экстравагантного политика.
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