18 платьев звезд, которые настолько эффектны, что того и гляди вскружат голову

На красивые платья, как на воду или пламя огня, можно смотреть практически бесконечно. Если вы устали от повседневности или хотите поднять себе настроение, предлагаем вам погрузиться в мир, где царят кружево, ткани уложены в затейливые складки и декор продуман до мелочей, — мир красной дорожки.