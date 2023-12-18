18 платьев звезд, которые настолько эффектны, что того и гляди вскружат голову

На красивые платья, как на воду или пламя огня, можно смотреть практически бесконечно. Если вы устали от повседневности или хотите поднять себе настроение, предлагаем вам погрузиться в мир, где царят кружево, ткани уложены в затейливые складки и декор продуман до мелочей, — мир красной дорожки.
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