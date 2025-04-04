Готовивший теракт в Подмосковье является участником запрещенного сообщества

Задержанный сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) за подготовку теракта в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье российский военнослужащий является участником запрещенного сообщества.
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