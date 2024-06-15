Актеру Джеймсу Белуши исполнилось 70 лет

Детектив Майкл Дули в комедии "К-9", незадачливый отец заглавной героини "Кудряшки Сью", полицейский в "Красной жаре", Гомер в "Гомере и Эдди" Андрея Кончаловского — все это персонажи, которых сыграл один из лучших американских комедийных актеров Джеймс Белуши.
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