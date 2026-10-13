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"НДВ Недвижимость": продажи новостроек в Москве упали из-за высоких ставок

"НДВ Недвижимость": продажи новостроек в Москве упали из-за высоких ставок

В третьем квартале текущего года объем сделок с жильем массового сегмента в границах «старой» Москвы опустился до рекордно низких значений.

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