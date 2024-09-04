Лихачев: пришла пора построить крупные АЭС на Дальнем Востоке

На Восточном экономическом форуме обсудили важный вопрос, который назревал уже давно. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что пора задуматься о создании новых крупных атомных электростанций, передает ТАСС.
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