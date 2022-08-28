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  • Вадим Диканский
    "На Байкале с квадрокоптера сняли редкого оленя" - а что он делал на квадрокоптере?!? 😆😆😆На Байкале с квад...

В Петербурге пройдет выставка кошек из приюта «Преданное сердце»

В Петербурге пройдет выставка кошек из приюта «Преданное сердце»

В Петербурге состоится выставка-пристройство кошек из приюта «Преданное сердце». На выставке все желающие смогут не только познакомиться с подопечными приюта и забрать их домой, но и принять участие в традиционной благотворительной акции «Добролап».

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