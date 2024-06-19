Регламент ТО Changan CS75FL: сроки и объемы работ, эксплуатационные материалы

Чтобы эксплуатация автомобиля не приносила проблем его владельцу, нужно придерживаться рекомендованной производителем периодичности проведения сеансов технического обслуживания (регламент ТО Changan CS75FL).
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