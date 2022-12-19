МЧС: К Новому году оборудуем укрытия во всех многоквартирных домах Подмосковья

Хватит ли времени превратить полузатопленные подвалы старых домов в надежные убежища? Андрей Захарченко На фото: начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Кошкин Василий Дандыкин Олег Иванов Выступая на днях с отчетом на заседании Московской областной думы, начальник областного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин отрапортовал: для жителей региона во всех подмосковных торговых центрах и многоквартирных домах будут оборудуют временные подземные укрытия, причем работы будут завершены до наступления новогодних праздников.