📹⚡️Пожары в Киеве после прилета около 30 баллистических ракет 9М723-1 / KN-23, в том числе с кассетной боевой частью.
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📹⚡️Пожары в Киеве после прилета около 30 баллистических ракет 9М723-1 / KN-23, в том числе с кассетной боевой частью.