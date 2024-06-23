Если нельзя, но очень хочется, то можно

Nikolay Zakharov

Неравнодушные и общественники с этой азиатско-кавказской торговой "пандемией" не справятся,нужен фед закон запрещающий им торговать на территории России,только оптовые поставки на приемные базы с соответствующими документами и домой,а реализовать мы и сами с усами