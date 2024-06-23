Театр абсурда
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Театр абсурда

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Если нельзя, но очень хочется, то можно

Если нельзя, но очень хочется, то можно

НОВОСТИ «Русской общины» ЛЮБЕРЦЫ: почему нелегальные лавочники не боятся силовиков и продолжают незаконно торговать у всех на виду.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Неравнодушные и общественники с этой азиатско-кавказской торговой &quot;пандемией&quot; не справятся,нужен фед закон запрещающий им торговать на территории России,только оптовые поставки на приемные базы с соответствующими документами и домой,а реализовать мы и сами с усами
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10 час.
ninikooo Митусова
Они  никого не боятся, они уже чувствуют себя хозяевами в России- все куплено и все схвачено.
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8 час.
мв
михаил валеев
А почему? Я думаю власть продажная.
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1 час.

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