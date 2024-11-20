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Умные конечности: житель Симферополя организовал производство протезов у себя в сарае

Умные конечности: житель Симферополя организовал производство протезов у себя в сарае

Житель Симферополя наладил собственное производство протезов. Технологичные средства реабилитации, которые вполне могут стать альтернативой импортным образцам, местный Иван Кулибин (русский механик-изобретатель.

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