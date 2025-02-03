Трамп назвал управленцев USAID «помешанными радикалами»

Трамп сообщил, что США избавятся от помешанных радикалов в руководстве USAID Михаил Синев Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press Агентством по международному развитию США (USAID) руководят «помешанные радикалы».
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