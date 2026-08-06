NASA наращивает темп Artemis: Том Перси координирует систему посадки на Луну

NASA продолжает подготовку к длительному присутствию человека на Луне и Марсе. Агентство увеличивает интенсивность миссий Artemis, и одним из важных элементов этой работы стала координация системы посадки экипажа на лунную поверхность.
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